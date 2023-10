Yvelines. Evacuation du château de Versailles après une nouvelle alerte à la bombe ce mardi midi

Plus de 10 000 visiteurs et employés avaient dû être évacués. Les agents de sécurité du château et une trentaine de militaires de l'opération Sentinelle ainsi que des chiens anti-explosifs du RAID, unité d'élite de la police nationale, et de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) étaient intervenus « pour approfondir la levée de doute ».



Aucun engin ou colis suspect n'avait été découvert. Fermé tout l'après-midi, le château de Versailles avait pu rouvrir au public dès dimanche matin.