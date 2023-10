Alerte à la bombe au château de Versailles (Yvelines) : 10 000 visiteurs évacués

🇫🇷 Le château de Versailles est ouvert ce dimanche 15 octobre. Bonne visite à tous. https://t.co/AYPnZpGofc

🌍 The Palace of Versailles is open this Sunday, October 15. Enjoy your visit. https://t.co/VAiKDRxjsS pic.twitter.com/BxHVXrx24V