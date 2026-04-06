Yainville : un homme de 43 ans retrouvé mort au volant de son véhicule

Malgré les efforts déployés par les secours, l'automobiliste n'a pu être ramené à la vie - Illustratiuon infoNormandie
Un important dispositif de secours a été dépêché ce lundi route du Havre, à Yainville, en Seine-Maritime, après la découverte d’un automobiliste en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule. Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont immédiatement procédé à la réanimation de la victime.
L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, ainsi qu’une équipe de la structure médicale d'urgence etb de réanimation (SMUR) ont été appelés en renfort pour tenter de sauver cet homme âgé de 43 ans. Malgré leurs efforts conjoints, le quadragénaire a finalement été déclaré décédé, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..
L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, ainsi qu’une équipe de la structure médicale d'urgence etb de réanimation (SMUR) ont été appelés en renfort pour tenter de sauver cet homme âgé de 43 ans. Malgré leurs efforts conjoints, le quadragénaire a finalement été déclaré décédé, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..
Enquête des gendarmes
Le corps a été laissé à la disposition des forces de l’ordre, dans l’attente de l’intervention des gendarmes de l’identité judiciaire. Les circonstances exactes du drame n’e sont pas connues dans l’immédiat. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.