Connectez-vous S'inscrire

Yainville : un homme de 43 ans retrouvé mort au volant de son véhicule

SEINE-MARITIME


Lundi 6 Avril 2026 - 19:00

Un homme de 43 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, ce lundi, au volant de son véhicule route du Havre, à Yainville. Malgré l’intervention des secours et l’appui médicalisé, la victime n’a pas pu être réanimée.




Malgré les efforts déployés par les secours, l'automobiliste n'a pu être ramené à la vie - Illustratiuon infoNormandie
Malgré les efforts déployés par les secours, l'automobiliste n'a pu être ramené à la vie - Illustratiuon infoNormandie
Un important dispositif de secours a été dépêché ce lundi route du Havre, à Yainville, en Seine-Maritime, après la découverte d’un automobiliste en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule. Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont immédiatement procédé à la réanimation de la victime.

L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, ainsi qu’une équipe de la structure médicale d'urgence etb de réanimation (SMUR) ont été appelés en renfort pour tenter de sauver cet homme âgé de 43 ans. Malgré leurs efforts conjoints, le quadragénaire a finalement été déclaré décédé, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..

Enquête des gendarmes

Le corps a été laissé à la disposition des forces de l’ordre, dans l’attente de l’intervention des gendarmes de l’identité judiciaire. Les circonstances exactes du drame n’e sont pas connues dans l’immédiat. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. 
 




FIL INFO

Yainville : un homme de 43 ans retrouvé mort au volant de son véhicule

06/04/2026

Une vingtaine de promeneurs piégés par la marée au pied des falaises à Étretat

06/04/2026

Grand-Quevilly : en rupture de traitement, il menace de se défenestrer du 4e étage

06/04/2026

Un homme menace de se jeter d’un pont au-dessus de l’A150, il est maîtrisé par les secours

06/04/2026

Cinq personnes piégées par la marée à Saint-Martin-Plage, hélitreuillées par Dragon 76

06/04/2026
AUDIO