Yainville : un homme de 43 ans retrouvé mort au volant de son véhicule

SEINE-MARITIME

Un homme de 43 ans a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, ce lundi, au volant de son véhicule route du Havre, à Yainville. Malgré l’intervention des secours et l’appui médicalisé, la victime n’a pas pu être réanimée.