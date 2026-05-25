Saint-Étienne-du-Rouvray : un feu de voiture provoque une fuite de gaz enflammée

Un incendie de véhicule a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, tôt ce lundi matin, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le sinistre a entraîné une fuite de gaz enflammée sur un compteur, pimpactant plusieurs habitations.
Les sodats du feu sont intervenus juste avant 5 heures, rue Larson Couture, pour un feu de véhicule léger. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une fuite de gaz enflammée consécutive à l’incendie de la voiture.
Les sodats du feu sont intervenus juste avant 5 heures, rue Larson Couture, pour un feu de véhicule léger. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une fuite de gaz enflammée consécutive à l’incendie de la voiture.
Quinze abonnés privés de gaz
Les secours ont procédé à l’extinction du feu au moyen d’une lance à débit variable. Les équipes de GRDF sont également intervenues afin de stopper la fuite de gaz. Quinze abonnés ont été impactés par la coupure.
Treize sapeurs-pompiers et trois engins ainsi que la police ont été mobilisés sur cette intervention. L'origine du départ de feu sur le véhicule est à ce stade inconnue.
Treize sapeurs-pompiers et trois engins ainsi que la police ont été mobilisés sur cette intervention. L'origine du départ de feu sur le véhicule est à ce stade inconnue.