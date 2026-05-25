Connectez-vous S'inscrire

Saint-Étienne-du-Rouvray : un feu de voiture provoque une fuite de gaz enflammée

SEINE-MARITIME


Lundi 25 Mai 2026 - 07:42

Une quinzaine de personnes ont été privées de gaz pendant plusieurs heures après un incendie survenu tôt ce lundi matin à Saint-Étienne-du-Rouvray.




La voiture en feu a provoqué une fuite sur un compteur à gaz - Illustration
La voiture en feu a provoqué une fuite sur un compteur à gaz - Illustration
Un incendie de véhicule a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, tôt ce lundi matin, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le sinistre a entraîné une fuite de gaz enflammée sur un compteur, pimpactant plusieurs habitations.

Les sodats du feu sont intervenus juste avant 5 heures, rue Larson Couture, pour un feu de véhicule léger. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une fuite de gaz enflammée consécutive à l’incendie de la voiture.

Quinze abonnés privés de gaz

Les secours ont procédé à l’extinction du feu au moyen d’une lance à débit variable. Les équipes de GRDF sont également intervenues afin de stopper la fuite de gaz. Quinze abonnés ont été impactés par la coupure.

Treize sapeurs-pompiers et trois engins ainsi que la police ont été mobilisés sur cette intervention. L'origine du départ de feu sur le véhicule est à ce stade inconnue.




FIL INFO

Saint-Étienne-du-Rouvray : un feu de voiture provoque une fuite de gaz enflammée

25/05/2026

À Étretat, incendie au restaurant La Flottille : 70 personnes évacuées, 5 incommodées

24/05/2026

Vexin-sur-Epte : après l’incendie qui a tout détruit, une cagnotte lancée pour aider Paula à reconstruire sa vie

24/05/2026

Étretat : un feu de cuisine dans un restaurant mobilise d’importants secours

24/05/2026

Collision entre deux voitures à Rouen : une femme grièvement blessée

23/05/2026
AUDIO