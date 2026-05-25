Saint-Étienne-du-Rouvray : un feu de voiture provoque une fuite de gaz enflammée

Un incendie de véhicule a mobilisé les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, tôt ce lundi matin, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le sinistre a entraîné une fuite de gaz enflammée sur un compteur, pimpactant plusieurs habitations.



Les sodats du feu sont intervenus juste avant 5 heures, rue Larson Couture, pour un feu de véhicule léger. À leur arrivée, ils ont été confrontés à une fuite de gaz enflammée consécutive à l’incendie de la voiture.