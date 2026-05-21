Disparition inquiétante près d’Yerville : la jeune femme retrouvée

L’appel à témoins diffusé par la gendarmerie de Seine-Maritime pour retrouver une femme disparue depuis mardi soir à Yerville a été levé. La trentenaire a été retrouvée, ont annoncé les enquêteurs ce jeudi matin.



Dans une publication sur sa page Facebook mise à jour à 8 heures, la gendarmerie indique la « fin de l’appel à témoins » et remercie « toutes et tous pour vos partages et votre mobilisation ».



Marjolaine, âgée de 33 ans, avait disparu dans la nuit du 19 au 20 mai après avoir quitté son domicile de Yerville à bord de sa Volkswagen Polo grise. Un important relais sur les réseaux sociaux avait été mis en place depuis la diffusion de l’appel à témoin.