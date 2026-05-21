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Disparition inquiétante près d’Yerville : la jeune femme retrouvée


Jeudi 21 Mai 2026 - 12:13

La gendarmerie de Seine-Maritime a annoncé ce jeudi matin la fin de l’appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d’une habitante d’Yerville. La jeune femme de 33 ans a été retrouvée, après près de deux jours de recherches et une importante mobilisation sur les réseaux sociaux.




Les gendarmes ont annoncé ce matin que la jeune femme disparue à Yerville avait été retrouvée - Illustration © Adobe Stock
Les gendarmes ont annoncé ce matin que la jeune femme disparue à Yerville avait été retrouvée - Illustration © Adobe Stock
L’appel à témoins diffusé par la gendarmerie de Seine-Maritime pour retrouver une femme disparue depuis mardi soir à Yerville a été levé. La trentenaire a été retrouvée, ont annoncé les enquêteurs ce jeudi matin.

Dans une publication sur sa page Facebook mise à jour à 8 heures, la gendarmerie indique la « fin de l’appel à témoins » et remercie « toutes et tous pour vos partages et votre mobilisation ».

Marjolaine, âgée de 33 ans, avait disparu dans la nuit du 19 au 20 mai après avoir quitté son domicile de Yerville à bord de sa Volkswagen Polo grise. Un important relais sur les réseaux sociaux avait été mis en place depuis la diffusion de l’appel à témoin.




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