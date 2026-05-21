À Vernon, un feu d’artifice de jour monumental pour lancer Normandie Impressionniste

Illustration fournies par les organisateurs
Le ciel de Vernon, dans l'Eure, va devenir une immense toile à ciel ouvert. Pour l’ouverture de la 6e édition du festival Normandie Impressionniste, l’artiste chinois Cai Guo-Qiang, mondialement connu pour ses créations pyrotechniques monumentales, présentera un feu d’artifice de jour imaginé comme un hommage à Claude Monet.
Le spectacle, gratuit, est annoncé dimanche 31 mai 2026 à partir de 18h30, sur les bords de Seine. Plus d’un millier de drones et des nuages de pigments colorés composeront dans le ciel plusieurs motifs inspirés de l’univers impressionniste : Monet dans sa barque, la femme à l’ombrelle, les fleurs, les jardins et les paysages qui ont marqué l’œuvre du peintre installé à Giverny.
Le spectacle, gratuit, est annoncé dimanche 31 mai 2026 à partir de 18h30, sur les bords de Seine. Plus d’un millier de drones et des nuages de pigments colorés composeront dans le ciel plusieurs motifs inspirés de l’univers impressionniste : Monet dans sa barque, la femme à l’ombrelle, les fleurs, les jardins et les paysages qui ont marqué l’œuvre du peintre installé à Giverny.
Le ciel comme toile impressionniste
Dans le cadre bucolique des bords de Seine, le public pourra assister à une création pensée comme une fresque mouvante, entre performance artistique, technologie et pyrotechnie. Les formes apparaîtront dans le ciel de Vernon, à quelques kilomètres seulement de la maison et des jardins de Claude Monet.
L’événement marquera le lancement d’un temps fort culturel qui se prolongera tout l’été en Normandie. Cai Guo-Qiang présentera également une exposition inédite à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 29 mai au 31 août 2026.
Réputé pour ses peintures à la poudre à canon, l’artiste investira l’un des sites les plus emblématiques de la région avec des œuvres spécialement conçues pour le lieu. Inspirées du jardin de Monet à Giverny, elles ont été réalisées à Vernon et pensées en dialogue avec l’architecture du Mont-Saint-Michel.
L’événement marquera le lancement d’un temps fort culturel qui se prolongera tout l’été en Normandie. Cai Guo-Qiang présentera également une exposition inédite à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 29 mai au 31 août 2026.
Réputé pour ses peintures à la poudre à canon, l’artiste investira l’un des sites les plus emblématiques de la région avec des œuvres spécialement conçues pour le lieu. Inspirées du jardin de Monet à Giverny, elles ont été réalisées à Vernon et pensées en dialogue avec l’architecture du Mont-Saint-Michel.
À SAVOIR
Spectacle : dimanche 31 mai 2026, à partir de 18h30
Lieu : bords de Seine, Vernon
Accès : gratuit
Exposition : Cai Guo-Qiang à l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Dates : du 29 mai au 31 août 2026
Spectacle : dimanche 31 mai 2026, à partir de 18h30
Lieu : bords de Seine, Vernon
Accès : gratuit
Exposition : Cai Guo-Qiang à l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Dates : du 29 mai au 31 août 2026