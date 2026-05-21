À Vernon, un feu d’artifice de jour monumental pour lancer Normandie Impressionniste

Dans le cadre bucolique des bords de Seine, le public pourra assister à une création pensée comme une fresque mouvante, entre performance artistique, technologie et pyrotechnie. Les formes apparaîtront dans le ciel de Vernon, à quelques kilomètres seulement de la maison et des jardins de Claude Monet.



L’événement marquera le lancement d’un temps fort culturel qui se prolongera tout l’été en Normandie. Cai Guo-Qiang présentera également une exposition inédite à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, du 29 mai au 31 août 2026.



Réputé pour ses peintures à la poudre à canon, l’artiste investira l’un des sites les plus emblématiques de la région avec des œuvres spécialement conçues pour le lieu. Inspirées du jardin de Monet à Giverny, elles ont été réalisées à Vernon et pensées en dialogue avec l’architecture du Mont-Saint-Michel.