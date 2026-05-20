Pacy-sur-Eure : deux morts et deux blessés graves dans une collision frontale sur la D181

EURE

Un homme de 50 ans et une femme de 57 ans ont perdu la vie, mardi soir, dans un violent accident de la route à Pacy-sur-Eure. Deux autres personnes, dont une adolescente de 12 ans, ont été grièvement blessées.