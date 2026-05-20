Pacy-sur-Eure : deux morts et deux blessés graves dans une collision frontale sur la D181

Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision frontalement, mardi soir, sur la D181 (route de Vernon) à Pacy-sur-Eure, dans l’Eure. L’accident s’est produit vers 21h30, dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie devra déterminer.
Le bilan est particulièrement lourd. Dans l'une des voitures, un homme de 50 ans et une femme de 57 ans sont décédés. Une jeune fille de 12 ans, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, a été grièvement blessée.
Le bilan est particulièrement lourd. Dans l'une des voitures, un homme de 50 ans et une femme de 57 ans sont décédés. Une jeune fille de 12 ans, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, a été grièvement blessée.
Deux blessés graves évacués vers le CHU de Rouen
L’adolescente a été prise en charge par les secours avant d’être transportée médicalisée par le SMUR, à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 75, vers le CHU de Rouen.
Le conducteur de l’autre véhicule, un homme de 24 ans qui était seul à bord, a également été grièvement blessé. Coincé dans l’habitacle, il a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers avant d’être évacué, médicalisé, vers le CHU de Rouen.
La route départementale a été fermée le temps des opérations de secours et des constatations effectuées par les gendarmes. L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers ainsi que trois équipes du SMUR.
Le conducteur de l’autre véhicule, un homme de 24 ans qui était seul à bord, a également été grièvement blessé. Coincé dans l’habitacle, il a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers avant d’être évacué, médicalisé, vers le CHU de Rouen.
La route départementale a été fermée le temps des opérations de secours et des constatations effectuées par les gendarmes. L’intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers ainsi que trois équipes du SMUR.