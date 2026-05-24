Vexin-sur-Epte : après l’incendie qui a tout détruit, une cagnotte lancée pour aider Paula à reconstruire sa vie

EURE

Grièvement brûlée dans l’incendie de sa maison, Paula est toujours hospitalisée. Ses enfants ont ouvert une cagnotte pour l’aider à repartir de zéro, après la perte de son foyer, de ses souvenirs et de sa mère. A ce jour, plus de 4 000 € ont été recoltés.