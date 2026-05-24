Vexin-sur-Epte : après l’incendie qui a tout détruit, une cagnotte lancée pour aider Paula à reconstruire sa vie

La maiison de Paula s'est effondrée et a été entièrement déruite dans l'incendie qui a coûta la vie à sa mère, Maria, âgée de 80 ans - Photo publiée par les enfants de Paula
Une cagnotte solidaire a été lancée pour venir en aide à Paula, dont la maison a été ravagée par un incendie, mercredi 20 mai 2026, en Normandie. Ce drame a coûté la vie à sa mère, âgée de 80 ans, qui vivait avec elle depuis plusieurs mois.
Paula, qui occupait cette maison depuis 36 ans, a survécu à l’incendie. Elle est actuellement hospitalisée à l’hôpital militaire de Clamart, dans le service des grands brûlés. Selon ses proches, son état est stable et les médecins se montrent optimistes, même si le chemin de la reconstruction s’annonce long.
Paula, qui occupait cette maison depuis 36 ans, a survécu à l’incendie. Elle est actuellement hospitalisée à l’hôpital militaire de Clamart, dans le service des grands brûlés. Selon ses proches, son état est stable et les médecins se montrent optimistes, même si le chemin de la reconstruction s’annonce long.
Refaire une vie entière après l’incendie
Ses enfants, Laetitia et Sébastien, ont créé cette cagnotte pour l’aider à faire face aux premières urgences : refaire ses papiers d’identité et documents administratifs, retrouver un logement, racheter des vêtements, des meubles, des ustensiles de base, un téléphone ou encore un ordinateur.
Soutenez la cagnotte en la partageant sur vos réseaux sociaux et avec vos proches :
> https://www.onparticipe.fr/c/lamaisondeschats
La cagnotte doit aussi permettre de financer un accompagnement psychologique, indispensable après un tel traumatisme. Paula devra non seulement reconstruire son quotidien, mais aussi affronter la perte de sa mère et de tous les souvenirs accumulés dans cette maison familiale.
Très engagée dans la protection animale, Paula consacrait une partie de son temps aux chats errants, qu’elle aidait à faire stériliser ou à placer en famille d’accueil. Trois de ses quatre chats sont toujours portés disparus. Seul Cookie, l’un de ses compagnons, a été retrouvé vivant, couvert de suie.
Très engagée dans la protection animale, Paula consacrait une partie de son temps aux chats errants, qu’elle aidait à faire stériliser ou à placer en famille d’accueil. Trois de ses quatre chats sont toujours portés disparus. Seul Cookie, l’un de ses compagnons, a été retrouvé vivant, couvert de suie.
Au moment de la rédaction du texte de présentation, la cagnotte affichait 4 015 € récoltés, grâce à 30 participants, avec encore 36 jours restants. Les participations sont libres. Les proches de Paula expliquent vouloir l’aider à ne pas devoir « tout reconstruire seule » à son réveil.