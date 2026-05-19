FC Rouen – Laval à Diochon : les supporters du Stade lavallois encadrés par un arrêté préfectoral

Le stade Diochon sera sous haute surveillance ce mardi soir à l'occasion de la rencontre entre le Football Club de Rouen (FCR) et le club du Stade lavallois Mayenne Football Club - Illustration © Google Maps
Le match entre le Football Club de Rouen et le Stade lavallois Mayenne FC, prévu ce mardi 19 mai au stade Robert-Diochon, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), fera l’objet d’un dispositif particulier d’encadrement des supporters visiteurs.
Par arrêté, le préfet de la Seine-Maritime - lire ici - a limité à 200 le nombre de supporters lavallois autorisés à accéder à l’enceinte sportive. Les supporters concernés devront se présenter à 19h30 sur le parking du cimetière, boulevard Stanislas-Girardin, au Petit-Quevilly, avant d’être pris en charge et dirigés vers la tribune qui leur est réservée.
Par arrêté, le préfet de la Seine-Maritime - lire ici - a limité à 200 le nombre de supporters lavallois autorisés à accéder à l’enceinte sportive. Les supporters concernés devront se présenter à 19h30 sur le parking du cimetière, boulevard Stanislas-Girardin, au Petit-Quevilly, avant d’être pris en charge et dirigés vers la tribune qui leur est réservée.
Accès fermé aux visiteurs à partir de 20 heures
L’accès au stade Diochon sera encadré et définitivement fermé aux supporters visiteurs à partir de 20 heures. Entre 17 heures et 23h30, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade lavallois, ou se comportant comme tel de manière ostentatoire, ne pourra ni accéder au stade ni circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre défini par l’arrêté, sauf autorisation.
La préfecture rappelle également que les pétards, fumigènes et objets dangereux sont strictement interdits dans le périmètre concerné. Ces mesures visent à sécuriser les abords du stade et à encadrer les déplacements des supporters visiteurs avant, pendant et après la rencontre qui compte pour la manche aller du barrage d'accession à la Ligue 2
La préfecture rappelle également que les pétards, fumigènes et objets dangereux sont strictement interdits dans le périmètre concerné. Ces mesures visent à sécuriser les abords du stade et à encadrer les déplacements des supporters visiteurs avant, pendant et après la rencontre qui compte pour la manche aller du barrage d'accession à la Ligue 2