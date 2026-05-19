FC Rouen – Laval à Diochon : les supporters du Stade lavallois encadrés par un arrêté préfectoral

SEINE-MARITIME

La préfecture de Seine-Maritime a fixé des règles strictes pour l’accès des supporters lavallois au stade Diochon, ce mardi soir, à l’occasion du match de foot entre le FC Rouen et le Stade lavallois.