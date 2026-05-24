Étretat : un feu de cuisine dans un restaurant mobilise d’importants secours

Un incendie s’est déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans les cuisines du restaurant « La Flottille », à Étretat (Seine-Maritime). D’importants moyens de secours ont été engagés sur place.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 13 h 38 pour un feu de cuisine au sein de l’établissement situé rue Alphonse-Karr. Au total, sept engins et vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention en plein centre-ville de la station balnéaire.