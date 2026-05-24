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Étretat : un feu de cuisine dans un restaurant mobilise d’importants secours

SEINE-MARITIME


Dimanche 24 Mai 2026 - 14:02

Un incendie s’est déclaré ce dimanche midi dans les cuisines du restaurant « La Flottille », à Étretat. Vingt sapeurs-pompiers ont été engagés rue Alphonse-Karr et les les riverains et automobilistes sont invités à éviter le secteur.




Étretat : un feu de cuisine dans un restaurant mobilise d’importants secours
Un incendie s’est déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans les cuisines du restaurant « La Flottille », à Étretat (Seine-Maritime). D’importants moyens de secours ont été engagés sur place.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 13 h 38 pour un feu de cuisine au sein de l’établissement situé rue Alphonse-Karr. Au total, sept engins et vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention en plein centre-ville de la station balnéaire.

Secteur à éviter

Au moment de l’engagement des secours, ces derniers étaient encore en transit vers les lieux de l’intervention. Les autorités recommandent d’éviter le secteur afin de faciliter l’accès et les opérations des secours.





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