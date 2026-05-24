Étretat : un feu de cuisine dans un restaurant mobilise d’importants secours

Un incendie s’est déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans les cuisines du restaurant « La Flottille », à Étretat (Seine-Maritime). D’importants moyens de secours ont été engagés sur place.
Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 13 h 38 pour un feu de cuisine au sein de l’établissement situé rue Alphonse-Karr. Au total, sept engins et vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention en plein centre-ville de la station balnéaire.
Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 13 h 38 pour un feu de cuisine au sein de l’établissement situé rue Alphonse-Karr. Au total, sept engins et vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention en plein centre-ville de la station balnéaire.
Secteur à éviter
Au moment de l’engagement des secours, ces derniers étaient encore en transit vers les lieux de l’intervention. Les autorités recommandent d’éviter le secteur afin de faciliter l’accès et les opérations des secours.
Événement en cours - #Étretat— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) May 24, 2026
Un incendie est en cours dans un restaurant de la rue Alphonse-Karr à Étretat.
En ce jour de très forte affluence, il est demandé d'éviter le secteur afin de permettre aux sapeurs-pompiers du @Sdis76 d'accéder au site et d'intervenir dans les… pic.twitter.com/FrtWcwJtG9