Un camion de 3,5 tonnes sur le flanc sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime

Un utilitaire de 3,5 tonnes retrouvé couché sur le flanc, ce vendredi matin sur l’A28 à hauteur d’Esclavelles, n’a fait aucun blessé. Le véhicule était vide à l’arrivée des secours.