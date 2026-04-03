Un camion de 3,5 tonnes sur le flanc sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime

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Un utilitaire de 3,5 tonnes s’est couché sur le flanc droit, ce vendredi matin, sur l’A28 à hauteur d’Esclavelles (Seine-Maritime), sans faire de victime.
Le véhicule a été retrouvé en appui entre la bande d’arrêt d’urgence et un talus, avec personne à l’intérieur au moment de l’intervention des sapeurs-pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer.
Les opérations de relevage et d’évacuation du véhicule utilitaire sont en cours sur cet axe reliant Abbeville à Rouen. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. La gendarmerie est en charge de l’enquête.
Le véhicule a été retrouvé en appui entre la bande d’arrêt d’urgence et un talus, avec personne à l’intérieur au moment de l’intervention des sapeurs-pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer.
Les opérations de relevage et d’évacuation du véhicule utilitaire sont en cours sur cet axe reliant Abbeville à Rouen. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. La gendarmerie est en charge de l’enquête.