RN154 dans l’Eure : circulation rétablie après l’incendie d’un poids lourd chargé de paille

Le feu s'est déclaré à un chargement de paille dans la remorque d'un ensemble routier - Illustration © Adobe Stock
La circulation a repris ce jeudi après-midi sur la RN154 dans l’Eure, plusieurs heures après l’incendie d’un poids lourd survenu dans la nuit à hauteur de Chambois, près de Thomer-la-Sôgne.
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Le camion transportait dans sa remorque de la paille compactée lorsqu’un feu s’est déclaré vers 2h30 dans le sens sud-nord, en direction de l’A13. L’axe avait dû être totalement fermé à la circulation avec mise en place de déviations.
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Un long nettoyage nécessaire
La carcasse de la remorque, seule impactée dans l'incendie, a pu être évacuée en fin de matinée. Mais une partie du chargement s’est décompactée et dispersée sur la chaussée, nécessitant d’importantes opérations de ramassage et d’évacuation avant de pouvoir rouvrir l’axe en sécurité, explique la direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno).
Vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention qui s'est terminée pour eux vers 15h30.
La RN154 a finalement été rouverte à la circulation aux alentours de 17h30. Les déviations mises en place ont été levées dans la foulée.
Vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention qui s'est terminée pour eux vers 15h30.
La RN154 a finalement été rouverte à la circulation aux alentours de 17h30. Les déviations mises en place ont été levées dans la foulée.