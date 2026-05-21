RN154 dans l’Eure : circulation rétablie après l’incendie d’un poids lourd chargé de paille

La carcasse de la remorque, seule impactée dans l'incendie, a pu être évacuée en fin de matinée. Mais une partie du chargement s’est décompactée et dispersée sur la chaussée, nécessitant d’importantes opérations de ramassage et d’évacuation avant de pouvoir rouvrir l’axe en sécurité, explique la direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno).



Vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention qui s'est terminée pour eux vers 15h30.



La RN154 a finalement été rouverte à la circulation aux alentours de 17h30. Les déviations mises en place ont été levées dans la foulée.