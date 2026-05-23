Connectez-vous S'inscrire

Brocantes, foires à tout et vide-maisons : les rendez-vous à ne pas manquer

EURE


Samedi 23 Mai 2026 - 17:53

Brocantes, vide-maisons, braderies solidaires et animations médiévales : les rendez-vous se multiplient ces prochains jours dans l’Eure et les Yvelines. De Vernon à Évreux, en passant par Sorel-Moussel, Champenard ou Bennecourt, les chineurs auront l’embarras du choix pour dénicher bonnes affaires et objets insolites.




Brocantes, foires à tout et vide-maisons : les rendez-vous à ne pas manquer
Chiner un meuble ancien, faire de bonnes affaires ou simplement profiter d’une sortie conviviale : plusieurs foires à tout, braderies et vide-maisons sont annoncés ces prochains jours en Normandie et dans les Yvelines. Voici la liste des principaux rendez-vous.

• À Saint-Germain-de-Fresney

Le comité des fêtes organise une foire à tout lundi 25 mai 2026, de 8h à 18h. L’ouverture aux exposants est prévue dès 7h. Buvette, restauration et parking gratuit seront proposés sur place.

• À Évreux

La boutique de la Croix-Rouge française organise une grande braderie samedi 30 mai, de 9h à 17h, au 26 bis rue de la Rochette. Vêtements neufs et d’occasion, jouets et objets divers seront proposés à la vente au profit des actions sociales locales.

Plusieurs rendez-vous dimanche 24 mai

• À Sorel-Moussel

Le comité des fêtes organise une foire à tout dimanche 24 mai, de 8h à 18h, dans le centre-ville. Buvette et restauration seront proposées sur place.

• À Vernon

Le comité des fêtes propose « Les Vikings débarquent à Vernon » dimanche 24 mai, de 10h à 18h. L’événement réunira foire à tout, marché fermier et artisanal, animations et camps vikings dans une ambiance médiévale.

• À Saint-Pierre-du-Vauvray

Une foire à tout se déroulera samedi 30 mai 2026, de 8h à 18h, dans le centre-ville. Les inscriptions des exposants sont ouvertes.

• À Champenard

Une foire à tout est annoncée dimanche 24 mai 2026 avec entrée gratuite. Buvette et restauration sont prévues tout au long de la journée, avec notamment jambon grillé, merguez, chipolatas et frites. Les particuliers pourront réserver des emplacements à 2,50 euros le mètre linéaire.

• À Saint-Aquilin-de-Pacy

La 31e édition de la foire à tout de Saint-Aquilin se déroulera dimanche 24 mai au stade de football, route de Dreux. Les réservations pour les exposants sont ouvertes.

• À Écardenville-sur-Eure

Les chineurs ont rendez-vous à Écardenville-sur-Eure dimanche 31 mai 2026. L’association La Clef s’Anime organise une foire à tout sur le parking de la salle des fêtes, de 8 heures à 18 heures.

Particuliers et visiteurs pourront profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité avec buvette et restauration sur place. Les emplacements sont proposés au tarif de 2 euros le mètre pour les particuliers et 1 euro le mètre pour les adhérents de l’association.

Les réservations et renseignements sont possibles au 06 07 97 76 38 ou par mail à laclefsanime@orange.fr.

 

Et dans les Yvelines

À Bennecourt 

Un grand vide-maison est organisé les 23, 24 et 25 mai, de 9h à 18h, au 50 rue des Bâtards. Meubles, décoration, vaisselle et objets divers doivent être proposés à la vente.



FIL INFO

Collision entre deux voitures à Rouen : une femme grièvement blessée

23/05/2026

Brocantes, foires à tout et vide-maisons : les rendez-vous à ne pas manquer

23/05/2026

Cambriolage à Pacy-sur-Eure : « Le plus dur, c’est de savoir qu’ils sont entrés dans notre intimité »

23/05/2026

Cambriolages en série dans le sud de l’Eure : la gendarmerie appelle à la vigilance

22/05/2026

Yvelines : voitures custom, concerts et ambiance rétro ce week-end au Kool Day Festival de Gargenville

22/05/2026
AUDIO