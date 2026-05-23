Brocantes, foires à tout et vide-maisons : les rendez-vous à ne pas manquer

Chiner un meuble ancien, faire de bonnes affaires ou simplement profiter d’une sortie conviviale : plusieurs foires à tout, braderies et vide-maisons sont annoncés ces prochains jours en Normandie et dans les Yvelines. Voici la liste des principaux rendez-vous.



• À Saint-Germain-de-Fresney



Le comité des fêtes organise une foire à tout lundi 25 mai 2026, de 8h à 18h. L’ouverture aux exposants est prévue dès 7h. Buvette, restauration et parking gratuit seront proposés sur place.



• À Évreux



La boutique de la Croix-Rouge française organise une grande braderie samedi 30 mai, de 9h à 17h, au 26 bis rue de la Rochette. Vêtements neufs et d’occasion, jouets et objets divers seront proposés à la vente au profit des actions sociales locales.



Plusieurs rendez-vous dimanche 24 mai



• À Sorel-Moussel



Le comité des fêtes organise une foire à tout dimanche 24 mai, de 8h à 18h, dans le centre-ville. Buvette et restauration seront proposées sur place.



• À Vernon



Le comité des fêtes propose « Les Vikings débarquent à Vernon » dimanche 24 mai, de 10h à 18h. L’événement réunira foire à tout, marché fermier et artisanal, animations et camps vikings dans une ambiance médiévale.



• À Saint-Pierre-du-Vauvray



Une foire à tout se déroulera samedi 30 mai 2026, de 8h à 18h, dans le centre-ville. Les inscriptions des exposants sont ouvertes.



• À Champenard



Une foire à tout est annoncée dimanche 24 mai 2026 avec entrée gratuite. Buvette et restauration sont prévues tout au long de la journée, avec notamment jambon grillé, merguez, chipolatas et frites. Les particuliers pourront réserver des emplacements à 2,50 euros le mètre linéaire.



• À Saint-Aquilin-de-Pacy



La 31e édition de la foire à tout de Saint-Aquilin se déroulera dimanche 24 mai au stade de football, route de Dreux. Les réservations pour les exposants sont ouvertes.



• À Écardenville-sur-Eure



Les chineurs ont rendez-vous à Écardenville-sur-Eure dimanche 31 mai 2026. L’association La Clef s’Anime organise une foire à tout sur le parking de la salle des fêtes, de 8 heures à 18 heures.



Particuliers et visiteurs pourront profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité avec buvette et restauration sur place. Les emplacements sont proposés au tarif de 2 euros le mètre pour les particuliers et 1 euro le mètre pour les adhérents de l’association.



Les réservations et renseignements sont possibles au 06 07 97 76 38 ou par mail à laclefsanime@orange.fr.



