Week-end de la Pentecôte : trafic chargé vers la Normandie, Bison Futé voit rouge vendredi

Pour la Pentecôte, le trafic sur l'autoroute A13 sera particulièrement dense entre l'ïle-de-France et la Normandie, selon les prévisions de Biuson futé - Illustration © infoNormandie
Le week-end prolongé de la Pentecôte s’annonce particulièrement chargé sur les routes. Bison Futé prévoit d’importants déplacements de loisirs vers les zones côtières, notamment la Normandie, avec une circulation difficile dès vendredi 22 mai sur plusieurs grands axes du pays.
Vendredi sera la journée la plus compliquée du week-end. Dans le sens des départs, Bison Futé classe la journée rouge au niveau national. Les autoroutes desservant la Normandie, la Bretagne, la façade Atlantique et le pourtour méditerranéen devraient connaître de fortes perturbations du milieu de matinée jusque tard en soirée.
Vendredi sera la journée la plus compliquée du week-end. Dans le sens des départs, Bison Futé classe la journée rouge au niveau national. Les autoroutes desservant la Normandie, la Bretagne, la façade Atlantique et le pourtour méditerranéen devraient connaître de fortes perturbations du milieu de matinée jusque tard en soirée.
L’A13 sous forte pression dès vendredi
En Île-de-France, les difficultés sont attendues dès la fin de matinée aux barrières de péage des autoroutes A10 et A6. L’autoroute A13, axe majeur vers la Normandie, devrait également être fortement encombrée dès le début de l’après-midi et jusque tard dans la soirée.
La circulation restera compliquée samedi 23 mai sur l’A13, avec un trafic dense attendu une grande partie de la journée. En revanche, dimanche 24 mai est classé vert au niveau national dans les deux sens.
Le retour du week-end prolongé devrait surtout peser sur la journée du lundi 25 mai. Bison Futé anticipe une circulation soutenue depuis la Bretagne et la Normandie vers l’Île-de-France, avec des ralentissements attendus dès la fin de matinée sur l’A13 et jusqu’en soirée.
La circulation restera compliquée samedi 23 mai sur l’A13, avec un trafic dense attendu une grande partie de la journée. En revanche, dimanche 24 mai est classé vert au niveau national dans les deux sens.
Le retour du week-end prolongé devrait surtout peser sur la journée du lundi 25 mai. Bison Futé anticipe une circulation soutenue depuis la Bretagne et la Normandie vers l’Île-de-France, avec des ralentissements attendus dès la fin de matinée sur l’A13 et jusqu’en soirée.
A SAVOIR - Les prévisions de Bison Futé
Dans le sens des départs
Vendredi 22 mai : rouge au niveau national
Samedi 23 mai : vert au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France
Dimanche 24 mai : vert au niveau national
Lundi 25 mai : vert au niveau national
Dans le sens des retours
Vendredi 22 mai : orange au niveau national
Samedi 23 mai : vert au niveau national, orange en Bourgogne et dans l’Est
Dimanche 24 mai : vert au niveau national
Lundi 25 mai : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest, le Nord et l’Île-de-France
Dans le sens des départs
Vendredi 22 mai : rouge au niveau national
Samedi 23 mai : vert au niveau national, orange en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France
Dimanche 24 mai : vert au niveau national
Lundi 25 mai : vert au niveau national
Dans le sens des retours
Vendredi 22 mai : orange au niveau national
Samedi 23 mai : vert au niveau national, orange en Bourgogne et dans l’Est
Dimanche 24 mai : vert au niveau national
Lundi 25 mai : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest, le Nord et l’Île-de-France