Week-end de la Pentecôte : trafic chargé vers la Normandie, Bison Futé voit rouge vendredi

En Île-de-France, les difficultés sont attendues dès la fin de matinée aux barrières de péage des autoroutes A10 et A6. L’autoroute A13, axe majeur vers la Normandie, devrait également être fortement encombrée dès le début de l’après-midi et jusque tard dans la soirée.



La circulation restera compliquée samedi 23 mai sur l’A13, avec un trafic dense attendu une grande partie de la journée. En revanche, dimanche 24 mai est classé vert au niveau national dans les deux sens.



Le retour du week-end prolongé devrait surtout peser sur la journée du lundi 25 mai. Bison Futé anticipe une circulation soutenue depuis la Bretagne et la Normandie vers l’Île-de-France, avec des ralentissements attendus dès la fin de matinée sur l’A13 et jusqu’en soirée.