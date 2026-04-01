Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

Les investigations vont alors permettre d’obtenir un cliché exploitable du suspect. Grâce à une reconnaissance via le TAJ, les policiers parviennent à identifier un homme de 18 ans, sans domicile fixe, déjà défavorablement connu de leurs services.



Le croisement des images de vidéosurveillance avec les données téléphoniques utilisées sur les lignes de transport permet ensuite de localiser le suspect en temps réel. Le 27 mars, il est repéré en gare de La Celle-Saint-Cloud.



Un dispositif est immédiatement mis en place par les enquêteurs du groupe de voie publique (GVP), appuyés par la briagde anti-criminalité. L'auteur présumé est interpellé sur place. Il porte alors les mêmes vêtements que lors des faits, notamment un tee-shirt rose visible sur les images.



La victime, légèrement blessée au cou lors de l’arrachage, s’est vu délivrer trois jours d’incapacité totale de travail (ITT).