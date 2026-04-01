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Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

YVELINES


Publié le Vendredi 3 Avril 2026 à 15:03

Suivie dès sa sortie d’un commerce, une femme a été victime d’un vol à l’arraché à Versailles. Grâce à l’exploitation des caméras et au croisement des données, le suspect a été rapidement identifié, localisé puis interpellé quelques jours plus tard.



L'auteur du vol à l'arraché a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme - Illustration Adobe Stock
L'auteur du vol à l'arraché a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme - Illustration Adobe Stock
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Une femme a été victime d’un vol à l’arraché de son collier en or, le 23 mars dernier, alors qu’elle rentrait chez elle rue Émile-Cousin, à Versailles. Malgré les recherches rapidement engagées dans le secteur, l’auteur avait pris la fuite.

Les enquêteurs ont alors réalisé un travail approfondi d’exploitation des caméras de vidéoprotection, notamment celles de la ville et des bus. Les images ont permis de reconstituer le parcours de la victime, suivie par le suspect dès sa sortie d’un commerce au Chesnay jusqu’au quartier Jussieu, à Versailles. Après les faits, l’individu a été aperçu dissimulant le bijou dans sa chaussure avant de reprendre les transports en commun en direction de la gare de Versailles Rive-Droite.

Identifié grâce au croisement des données

Les investigations vont alors permettre d’obtenir un cliché exploitable du suspect. Grâce à une reconnaissance via le TAJ, les policiers parviennent à identifier un homme de 18 ans, sans domicile fixe, déjà défavorablement connu de leurs services.

Le croisement des images de vidéosurveillance avec les données téléphoniques utilisées sur les lignes de transport permet ensuite de localiser le suspect en temps réel. Le 27 mars, il est repéré en gare de La Celle-Saint-Cloud.

Un dispositif est immédiatement mis en place par les enquêteurs du groupe de voie publique (GVP), appuyés par la briagde anti-criminalité. L'auteur présumé est interpellé sur place. Il porte alors les mêmes vêtements que lors des faits, notamment un tee-shirt rose visible sur les images.

La victime, légèrement blessée au cou lors de l’arrachage, s’est vu délivrer trois jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Condamné à deux ans ferme

Le mis en cause a été déféré dès le lendemain, le 28 mars, dans le cadre d’une comparution. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans.



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