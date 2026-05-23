Collision entre deux voitures à Rouen : une femme grièvement blessée

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi en début de soirée avenue des Quatre-Cantons, à Rouen. Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.



Les secours ont été engagés vers 18h42. Deux personnes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et les équipes médicales. Une femme de 57 ans, grièvement blessée, a été transportée en urgence absolue vers un centre hospitalier. Un homme de 37 ans, plus légèrement touché, a été évacué en urgence relative.