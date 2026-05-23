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Collision entre deux voitures à Rouen : une femme grièvement blessée

SEINE-MARITIME


Samedi 23 Mai 2026 - 20:14




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Un accident de la circulation s’est produit ce samedi en début de soirée avenue des Quatre-Cantons, à Rouen. Deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à déterminer.

Les secours ont été engagés vers 18h42. Deux personnes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et les équipes médicales. Une femme de 57 ans, grièvement blessée, a été transportée en urgence absolue vers un centre hospitalier. Un homme de 37 ans, plus légèrement touché, a été évacué en urgence relative.

​Circulation interrompue

L’avenue des Quatre-Cantons a été coupée à la circulation pendant toute la durée des opérations de secours et d’évacuation des victimes. Les lignes du réseau Astuce ont également été déviées dans le secteur.



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