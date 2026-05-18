Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Plaisir : le supposé acheteur s'empare du smartphone et prend la fuite

YVELINES


Publié le Lundi 18 Mai 2026 à 10:30

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé samedi à Plaisir après le vol d’un smartphone lors d’une vente entre particuliers. Le suspect a pris la fuite avec l’appareil avant d’être rapidement retrouvé par la police.



Au moment de la transaction, le supposé acheteur s'est emparé du téléphone et a pris en la fuite en courant - Photo d'illustration © Adobe Stock
Au moment de la transaction, le supposé acheteur s'est emparé du téléphone et a pris en la fuite en courant - Photo d'illustration © Adobe Stock
Une transaction pour la vente d’un téléphone portable a tourné court dimanche en fin d’après-midi à Plaisir (Yvelines). Un jeune homme de 18 ans a été interpellé quelques minutes après avoir pris la fuite avec l’appareil.

Les faits se sont produits vers  vers 17 heures près de la résidence du Petit Bon Temps. Une femme rencontrait un individu intéressé par l’achat de son smartphone lorsqu’au moment de la transaction, celui-ci s’est emparé du téléphone avant de partir en courant.

Grâce au signalement rapidement diffusé aux équipages de police, le suspect a pu être retrouvé et interpellé peu après les faits. Âgé de 18 ans et domicilié à Villepreux, il est connu des services de police. Il a été placé en garde à vue pour vol à la tire.
 



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Plaisir : le supposé acheteur s'empare du smartphone et prend la fuite

18/05/2026

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

17/05/2026

Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

07/05/2026

Issou : deux hommes soupçonnés d'un vol par effraction dans un pavillon

06/05/2026

Disparition inquiétante à Saint-Germain-en-Laye : une jeune femme de 28 ans recherchée

06/05/2026

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

27/04/2026

Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

25/04/2026

Appel à témoins : une adolescente de 17 ans portée disparue à Saint-Germain-en-Laye

23/04/2026

Home-jacking à Thiverval-Grignon : un couple interpellé à bord de la voiture volée

23/04/2026

Porcheville : jets de colis au-dessus du centre pénitentiaire pour mineurs, deux interpellations

21/04/2026

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

21/04/2026

Cambriolage dans une boulangerie à Maisons-Laffitte : trois suspects interpellés

21/04/2026

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

19/04/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Porcheville : deux jeunes cambrioleurs prennent la fuite avec leur butin à bord d'un taxi

Cinq suspects surpris en plein cambriolage à Versailles : le plus jeune a 11 ans...

L’Étang-la-Ville : trois jeunes cagoulés surpris en plein cambriolage dans un pavillon

Pont d’Achères : la RN184 réduite à une voie après le choc d’un camion contre un pilier

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags