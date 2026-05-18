Plaisir : le supposé acheteur s'empare du smartphone et prend la fuite

Une transaction pour la vente d’un téléphone portable a tourné court dimanche en fin d’après-midi à Plaisir (Yvelines). Un jeune homme de 18 ans a été interpellé quelques minutes après avoir pris la fuite avec l’appareil.



Les faits se sont produits vers vers 17 heures près de la résidence du Petit Bon Temps. Une femme rencontrait un individu intéressé par l’achat de son smartphone lorsqu’au moment de la transaction, celui-ci s’est emparé du téléphone avant de partir en courant.



Grâce au signalement rapidement diffusé aux équipages de police, le suspect a pu être retrouvé et interpellé peu après les faits. Âgé de 18 ans et domicilié à Villepreux, il est connu des services de police. Il a été placé en garde à vue pour vol à la tire.

