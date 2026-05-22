Cambriolages en série dans le sud de l’Eure : la gendarmerie appelle à la vigilance

Les cambrioleurs s'intéressent plus particulièrement aux bijoux et objets de valeurs ainsi qu'à l'argent liquide - Illustration © Adobe Stock
Les cambriolages se multiplient ces derniers jours dans le sud de l’Eure. Le secteur de la communauté de brigades de gendarmerie de Verneuil d'Avre-et-d'Iton, Breteuil et Rugles est particulièrement concerné par cette recrudescence, qui conduit les militaires à appeler les habitants à renforcer leur vigilance. Les faits sont bien souvent commis en pleine journée.
La gendarmerie recommande de fermer systématiquement les habitations, même pour une courte absence, et d’activer les alarmes lorsque les logements en sont équipés. Les habitants sont également invités à composer le 17 en cas de présence d’un véhicule suspect ou de comportement inhabituel dans leur quartier.
La gendarmerie recommande de fermer systématiquement les habitations, même pour une courte absence, et d’activer les alarmes lorsque les logements en sont équipés. Les habitants sont également invités à composer le 17 en cas de présence d’un véhicule suspect ou de comportement inhabituel dans leur quartier.
L’opération tranquillité vacances rappelée
Pour limiter les risques pendant les absences prolongées, les particuliers peuvent s’inscrire à l’opération tranquillité vacances. Ce dispositif permet aux patrouilles de gendarmerie de passer régulièrement aux abords du domicile signalé.
En cas de cambriolage ou de dégradations constatées, les occupants sont prévenus rapidement. L’inscription se fait en ligne ou auprès de la brigade de gendarmerie de son secteur.
En cas de cambriolage ou de dégradations constatées, les occupants sont prévenus rapidement. L’inscription se fait en ligne ou auprès de la brigade de gendarmerie de son secteur.