Dramatique incendie à Écos : une femme grièvement brûlée, sa mère de 80 ans retrouvée sans vie

Une maison de la vallée du Plix, à Écos, dans l’Eure, a été ravagée par les flammes ce mercredi matin. Les sapeurs-pompiers ont été prévenus vers 6 heures par une voisine, alors que le feu venait de se déclarer dans l’habitation occupée par deux femmes : une sexagénaire et sa mère octogénaire.
Alertée par le déclenchement du détecteur de fumée, la femme de 61 ans a réussi à sortir de la maison. Sa mère, âgée de 80 ans, est en revanche restée coincée à l’intérieur.
Alertée par le déclenchement du détecteur de fumée, la femme de 61 ans a réussi à sortir de la maison. Sa mère, âgée de 80 ans, est en revanche restée coincée à l’intérieur.
Deux voisins tentent d’intervenir avant l’arrivée des secours
Dans les premières minutes, deux voisins ont tenté de contenir les flammes dans l’attente des secours. L’un s’est muni d’un tuyau d’arrosage, l’autre d’extincteurs, pour essayer de ralentir la propagation du feu.
L’intervention des 48 sapeurs-pompiers a été rendue particulièrement difficile par l’effondrement d’une partie de la demeure. Les recherches se poursuivaient en tout début de matinée pour tenter de localiser l’octogénaire sous les décombres.
L’intervention des 48 sapeurs-pompiers a été rendue particulièrement difficile par l’effondrement d’une partie de la demeure. Les recherches se poursuivaient en tout début de matinée pour tenter de localiser l’octogénaire sous les décombres.
Evacuée vers un hôpital pour grands brûlés
La sexagénaire, sérieusement brûlée et intoxiquée par les fumées, a été prise en charge par le SMUR de Vernon. En état de choc, elle a été évacuée en urgence absolue vers l’hôpital Percy, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, établissement spécialisé dans la prise en charge des grands brûlés.
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Dernière minute : le corps sans vie de l'octogénaire a été découvert au niveau de la cuisine aux alentours de 11 heures, par les sapeurs-pompiers.
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Les quatre chats des victimes ont probablement péri dans l'incendie.
Le maire de Vexin-sur-Epte ainsi qu'un de ses adjoints sont venus sur place, tandis que la gendarmerie débutait ses premières investigatiuons pour tenter de déterminier l'origine du départ de feu. Une prise en charge psychologique a été proposée aux voisins, témoins du drame.
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Dernière minute : le corps sans vie de l'octogénaire a été découvert au niveau de la cuisine aux alentours de 11 heures, par les sapeurs-pompiers.
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Les quatre chats des victimes ont probablement péri dans l'incendie.
Le maire de Vexin-sur-Epte ainsi qu'un de ses adjoints sont venus sur place, tandis que la gendarmerie débutait ses premières investigatiuons pour tenter de déterminier l'origine du départ de feu. Une prise en charge psychologique a été proposée aux voisins, témoins du drame.