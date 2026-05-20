Dramatique incendie à Écos : une femme grièvement brûlée, sa mère de 80 ans retrouvée sans vie

EURE

[ACTUALISÉ] - Un violent incendie a ravagé une maison, ce mercredi matin, à Écos, commune de Vexin-sur-Epte (Eure). Une femme de 61 ans a été évacuée en urgence absolue. Sa mère, âgée de 80 ans, a été retrouvée sans vie dans les décombres en fin de matinée.