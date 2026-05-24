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À Étretat, incendie au restaurant La Flottille : 70 personnes évacuées, 5 incommodées

SEINE-MARITIME


Dimanche 24 Mai 2026 - 18:55

[Actualisé] - Un incendie s’est déclaré ce dimanche dans le restaurant La Flottille, rue Alphonse-Karr à Étretat. Soixante-dix personnes ont été évacuées. Cinq victimes, incommodées par les fumées, ont été examinées sur place.




À Étretat, incendie au restaurant La Flottille : 70 personnes évacuées, 5 incommodées
Un départ de feu s’est déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans le restaurant La Flottille, situé rue Alphonse-Karr à Étretat, en Seine-Maritime. Les secours sont intervenus à 13 h 38.

Au moment du sinistre, 60 clients, 9 employés et le propriétaire ont été évacués. L’incendie, parti au niveau de la cheminée, s’est propagé à l’étage et aux combles de l’établissement.

Trois lances en action

Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes : deux par l’intérieur du bâtiment et une par l’extérieur, à l’aide de l’échelle aérienne.

Au plus fort de l’intervention, 37 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été  engagés sur place. Leur action rapide a permis de limiter les dégâts. A 17 h 35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était éteint. .


Cinq personnes, qui avaient inhalé des fumées, ont été prises en charge et examinées par le service médical des sapeurs-pompiers. Aucun transport vers l’hôpital n’a été nécessaire.

Trois personnes ont dû être relogées en raison des dégâts. Le sinistre entraîne également le chômage technique de neuf salariés.



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