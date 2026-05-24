À Étretat, incendie au restaurant La Flottille : 70 personnes évacuées, 5 incommodées

Un départ de feu s’est déclaré ce dimanche en début d’après-midi dans le restaurant La Flottille, situé rue Alphonse-Karr à Étretat, en Seine-Maritime. Les secours sont intervenus à 13 h 38.
Au moment du sinistre, 60 clients, 9 employés et le propriétaire ont été évacués. L’incendie, parti au niveau de la cheminée, s’est propagé à l’étage et aux combles de l’établissement.
Au moment du sinistre, 60 clients, 9 employés et le propriétaire ont été évacués. L’incendie, parti au niveau de la cheminée, s’est propagé à l’étage et aux combles de l’établissement.
Trois lances en action
Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes : deux par l’intérieur du bâtiment et une par l’extérieur, à l’aide de l’échelle aérienne.
Au plus fort de l’intervention, 37 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été engagés sur place. Leur action rapide a permis de limiter les dégâts. A 17 h 35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était éteint. .
Au plus fort de l’intervention, 37 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été engagés sur place. Leur action rapide a permis de limiter les dégâts. A 17 h 35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était éteint. .
Cinq personnes, qui avaient inhalé des fumées, ont été prises en charge et examinées par le service médical des sapeurs-pompiers. Aucun transport vers l’hôpital n’a été nécessaire.
Trois personnes ont dû être relogées en raison des dégâts. Le sinistre entraîne également le chômage technique de neuf salariés.
Trois personnes ont dû être relogées en raison des dégâts. Le sinistre entraîne également le chômage technique de neuf salariés.