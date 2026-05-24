À Étretat, incendie au restaurant La Flottille : 70 personnes évacuées, 5 incommodées

Les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances à incendie pour venir à bout des flammes : deux par l’intérieur du bâtiment et une par l’extérieur, à l’aide de l’échelle aérienne.



Au plus fort de l’intervention, 37 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été engagés sur place. Leur action rapide a permis de limiter les dégâts. A 17 h 35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que le feu était éteint. .