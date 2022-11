Vol par ruse à Rouen : une femme de 92 ans victime du "coup du réfrigérateur"

La retraitée le fait entrer à son domicile. L'homme lui demande avec insistance de réunir ses bijoux et son argent pour entreposer le tout à l'abri dans le réfrigérateur. Un mode opératoire déjà bien usité en Seine-Maritime.



Il lui demande ensuite d'aller ouvrir et fermer les robinets dans la salle de bain. Le soi-disant agent des eaux en profite alors pour récupérer bijoux et argent, soit 2 000€, avant de quitter discrètement les lieux.



Comme dans les précédentes affaires de vols par ruse et fausse qualité, l'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.