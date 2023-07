Violences urbaines : retour à l'apaisement en Seine-Maritime, mais le dispositif de sécurité est maintenu

La nuit du 3 au 4 juillet a confirmé la diminution significative des faits de violences en Seine-Maritime. « Aucun bâtiment public n’a fait l’objet de dégradation. On relève deux véhicules et une dizaine de conteneurs poubelles incendiés », observe la préfecture dans un communiqué publié ce mardi matin. La nuit précédente déjà, une forte baisse de ces violences avait été constatée.Plus de 300 policiers, gendarmes et sapeurs pompiers ont été mobilisés afin d’assurer la sécurité des biens et personnes, indique la préfecture. « Ce dispositif de sécurité sera maintenu et adapté en fonction de l’évolution de la situation ».