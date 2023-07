Violences urbaines : terminus à 22 h ce soir pour les transports en commun à Rouen et au Havre

Le dispositif de sécurité mis en place suite aux émeutes et aux violences urbaines qui ont secoué le département pendant quatre nuits consécutives est prolongé, a annoncé ce mardi soir la préfecture de Seine-Maritime. Cette décision vise à garantir une adaptation permanente aux situations sur le terrain, selon les autorités.



Deux arrêtés préfectoraux sont actuellement en vigueur pour assurer cette prolongation :



Le premier arrêté interdit temporairement le transport et le port d'armes de toutes catégories, de munitions et d'objets pouvant être considérés comme des armes par destination (telles que les armes à feu et les artifices). Cette interdiction est en vigueur du mercredi 5 juillet à 20h00 jusqu'au samedi 15 juillet à 20h00, sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, de la ville du Havre et de la ville de Fécamp.



Le deuxième arrêté réglemente la distribution et la vente de carburants ainsi que de produits chimiques, inflammables ou explosifs. Cette réglementation est en vigueur du mercredi 5 juillet à 20h00 jusqu'au samedi 15 juillet à 20h00, dans l'ensemble du département.