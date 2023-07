Violences urbaines : des peines de prison ferme prononcées par le tribunal judiciaire de Rouen

Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, a dressé un premier bilan des procédures traitées par le tribunal judiciaire suite aux émeutes et violences urbaines qui ont secoué le département de la Seine-Maritime depuis le 29 juin. À ce jour, le nombre des interpellations s'élève à 55, impliquant 24 mineurs et 31 majeurs.



Parmi les interpellations, 30 d'entre elles concernent des infractions de vols en réunion et/ou avec violences, tandis que 5 sont liées à des recels de vol. De plus, 17 interpellations sont en lien avec la participation à un attroupement visage dissimulé ou à un groupement violent, 8 concernent la destruction ou la tentative de destruction par moyen dangereux, et 2 sont liées à la confection d'engins explosifs.



« Certaines personnes interpellées ayant pu se voir reprocher plusieurs infractions, ce qui explique le total supérieur à 50 », observe le magistrat du parquet.



Concernant les mineurs et les majeurs mis en cause, la quasi-totalité des classements sans suite a été décidée « en raison de l'insuffisance de preuves ».