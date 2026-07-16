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Yvelines : bagarre au couteau entre deux hommes alcoolisés à Meulan


Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 à 09:59

Deux hommes de 39 et 42 ans ont été placés en garde à vue après une violente altercation, rue du Chéronnet dans le centre-ville de Meulan.



Yvelines : bagarre au couteau entre deux hommes alcoolisés à Meulan
Une dispute entre deux hommes alcoolisés a dégénéré au bout de la nuit de mardi à  mercredi, près de la place Brigitte-Gros et de la mairie de Meulan-en-Yvelines. Au cours de la bagarre, l’un des protagonistes a reçu un coup de couteau au menton.

La victime présentait une plaie légère et a refusé d’être transportée par les sapeurs-pompiers. Elle a néanmoins été interpellée, étant également soupçonnée d’avoir porté des coups à son adversaire.

Les deux hommes en garde à vue

Le second homme, qui souffrait de dermabrasions, a été conduit au centre hospitalier de Meulan pour y recevoir des soins.

Les protagonistes, âgés de 39 et 42 ans et déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue pour violences volontaires.
 


Tags : alcool, enquête, faits divers, Meulan-en-Yvelines, police, Yvelines


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