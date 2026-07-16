Yvelines : bagarre au couteau entre deux hommes alcoolisés à Meulan

Une dispute entre deux hommes alcoolisés a dégénéré au bout de la nuit de mardi à mercredi, près de la place Brigitte-Gros et de la mairie de Meulan-en-Yvelines. Au cours de la bagarre, l’un des protagonistes a reçu un coup de couteau au menton.



La victime présentait une plaie légère et a refusé d’être transportée par les sapeurs-pompiers. Elle a néanmoins été interpellée, étant également soupçonnée d’avoir porté des coups à son adversaire.