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Les Mureaux : un policier blessé lors de l’interpellation d’un conducteur en fuite


Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 à 09:55

Un homme de 43 ans a été interpellé mercredi après un refus d’obtempérer aux Mureaux. Un fonctionnaire de police a été blessé à l’épaule pendant la poursuite.



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Une Renault Clio 5 a refusé de s’arrêter vers 15 h 15, rue des Prio, alors qu’un équipage de police tentait de la contrôler. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur a brusquement changé de direction avant d’accélérer à vive allure.

Bloqué un peu plus loin, l’automobiliste a abandonné son véhicule et poursuivi sa fuite à pied dans le quartier. Il a finalement été rattrapé et interpellé par les policiers.

Permis annulé par la justice

Au cours de l’intervention, un fonctionnaire de la brigade spécialisée de terrain (BST) a chuté et s’est blessé à une épaule. Il a été transporté à l’hôpital.

Le suspect, âgé de 43 ans et jusque-là inconnu des fichiers de police, conduisait malgré l’annulation judiciaire de son permis. Sa voiture a été enlevée et placée en fourrière.
 


Tags : enquête, faits divers, Les Mureaux. Refus d’obtempérer, police, Yvelines


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