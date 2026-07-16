Les Mureaux : un policier blessé lors de l’interpellation d’un conducteur en fuite

Une Renault Clio 5 a refusé de s’arrêter vers 15 h 15, rue des Prio, alors qu’un équipage de police tentait de la contrôler. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur a brusquement changé de direction avant d’accélérer à vive allure.



Bloqué un peu plus loin, l’automobiliste a abandonné son véhicule et poursuivi sa fuite à pied dans le quartier. Il a finalement été rattrapé et interpellé par les policiers.