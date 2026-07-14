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Mantes-la-Jolie : le sac d’une femme de 65 ans arraché, un suspect interpellé


Publié le Mardi 14 Juillet 2026 à 15:39

Une sexagénaire a été agressée lundi matin rue Pierre-Ronsard. Le suspect, âgé de 33 ans, a rapidement été arrêté par la police municipale.



Mantes-la-Jolie : le sac d’une femme de 65 ans arraché, un suspect interpellé
Une femme de 65 ans a été victime d’un vol avec violences, lundi vers 11 h 20, rue Pierre-Ronsard dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie.

Selon les premiers éléments, un homme lui a arraché son sac à main avant de prendre la fuite. Prévenue rapidement, la police municipale a retrouvé et interpellé le suspect sans incident.

​Placé en garde à vue

Âgé de 33 ans et déjà connu des services de police, l’homme a été remis à  la police nationale puis placé en garde à vue pour « vol avec violence ». La victime a indiqué qu’elle souhaitait déposer plainte.


Tags : faits divers, Mantes-la-Jolie, police, Yvelines


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