Mantes-la-Jolie : le sac d’une femme de 65 ans arraché, un suspect interpellé

Une femme de 65 ans a été victime d’un vol avec violences, lundi vers 11 h 20, rue Pierre-Ronsard dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie.



Selon les premiers éléments, un homme lui a arraché son sac à main avant de prendre la fuite. Prévenue rapidement, la police municipale a retrouvé et interpellé le suspect sans incident.