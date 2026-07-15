Deux adolescents suspectés d'un cambriolage dans un pavillon arrêtés à Montesson

Deux adolescents ont été interpellés mardi 14 juillet, vers 16 heures, à Montesson (Yvelines), après une tentative de cambriolage dans un pavillon de la rue Vincent-Van-Gogh.



Une habitante avait appelé le 17 après avoir aperçu deux individus entrer par effraction dans la maison de son voisin. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà quitté les lieux.