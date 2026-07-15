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Deux adolescents suspectés d'un cambriolage dans un pavillon arrêtés à Montesson


Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 à 11:54

Une riveraine a surpris deux individus en train de pénétrer par effraction chez son voisin, rue Vincent-Van-Gogh. Les suspects, âgés de 16 et 17 ans, ont été retrouvés peu après par la police.



Les deux jeunes suspects ont été rapidement retrouvés et interpellés - Illustration
Les deux jeunes suspects ont été rapidement retrouvés et interpellés - Illustration
Deux adolescents ont été interpellés mardi 14 juillet, vers 16 heures, à Montesson (Yvelines), après une tentative de cambriolage dans un pavillon de la rue Vincent-Van-Gogh.

Une habitante avait appelé le 17 après avoir aperçu deux individus entrer par effraction dans la maison de son voisin. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà quitté les lieux.

Retrouvés grâce à leur signalement

Munis d’un signalement précis, les gardiens de la paix ont lancé des recherches dans le secteur et rapidement retrouvé les deux adolescents, âgés de 16 et 17 ans.

Le plus jeune était déjà connu des services de police, contrairement au second.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, Montesson, police, Yvelines


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