Deux adolescents suspectés d'un cambriolage dans un pavillon arrêtés à Montesson

Deux adolescents ont été interpellés mardi 14 juillet, vers 16 heures, à Montesson (Yvelines), après une tentative de cambriolage dans un pavillon de la rue Vincent-Van-Gogh.
Une habitante avait appelé le 17 après avoir aperçu deux individus entrer par effraction dans la maison de son voisin. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà quitté les lieux.
Une habitante avait appelé le 17 après avoir aperçu deux individus entrer par effraction dans la maison de son voisin. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà quitté les lieux.
Retrouvés grâce à leur signalement
Munis d’un signalement précis, les gardiens de la paix ont lancé des recherches dans le secteur et rapidement retrouvé les deux adolescents, âgés de 16 et 17 ans.
Le plus jeune était déjà connu des services de police, contrairement au second.
Le plus jeune était déjà connu des services de police, contrairement au second.