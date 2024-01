Une septuagénaire brûlée gravement dans l’incendie de son habitation à Franqueville-Saint-Pierre

Une septuagénaire a été brulée gravement dans l’incendie de son habitation ce mardi 9 janvier à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 10h51, à se rendre rue Pierre-Corneille sur les lieux d’un incendie.



À leur arrivée, la maison individuelle comprenant des combles était entièrement embrasée. Les secours ont sorti du brasier une femme de 70 ans, consciente, grièvement blessée. Ils ont pris en charge trois autres blessés, soit un homme de 65 ans et une femme de 65 ans choqués et un homme de 40 ans blessée à la main en tentant de porter secours à la septuagénaire.



Trois lances à incendie ont dû être déployées, dont une sur grande échelle, pour venir à bout du sinistre.



Une quarantaine de sapeurs-pompiers avec douze engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).