Une pizzeria ravagée par les flammes à Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’Eure

Un violent incendie a ravagé une pizzeria et endommagé un salon de coiffure ce mercredi en fin d’après-midi à Saint-Pierre-des-Fleurs, dans l’Eure. Aucune victime n’est à déplorer.



Le feu s’est déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la pizzeria « Casa Pizza » et trois appartements au premier étage, route d’Elbeuf. Il s’est propagé rapidement jusqu’aux combles, ainsi qu’au salon de coiffure accolé et à une habitation.



Sept lances, dont deux sur échelle, ont été déployées pour combattre le sinistre qui a mobilisé au plus fort de l’intervention près d’une quarantaine de sapeurs-pompiers jusque tard dans la nuit.