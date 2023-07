Une collision entre une voiture et une moto fait deux blessés dont un grave sur l’A13 près de Rouen

Un motard et son passager ont été blessés, dont un grièvement, dans accident de la circulation ce samedi 22 juillet sur l’autoroute A13 près de Rouen (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir peu avant 12h30 au point kilométrique 121 dans le secteur de Grand-Couronne dans le sens Paris vers Caen suite à une collision entre une voiture et une moto.



Les deux passagers de la moto avaient ôté leurs casques eux-même, sans attendre l’arrivée des secours. L’un d’eux, âgé de 18 ans, a été pris en charge dans un état jugé grave. Le second, âgé de 22 ans, a été blessé légèrement. Tous deux ont été transportés, médicalisés, au CHu Charles-Nicolle à Rouen.



Les quatre occupants de la voiture sont indemnes.