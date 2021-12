Une boulangerie braquée dans le centre-ville d’Elbeuf : le troisième vol à main armée en un mois

Ce hold-up, commis en solitaire, rappelle deux autres vols par extorsion avec arme dont ont été victimes le magasin Okaïdi le 4 décembre et Manon Fleurs le 14 décembre, deux commerces de la rue des Martyrs.



Des constatations de police technique et scientifique ont été réalisées dans la boulangerie et l’enquête a été confiée à la sûreté départementale (SD). Les éléments recueillis lors de ces trois vols à main armée permettront peut être d’établir s’il s’agit du même malfaiteur. Et donc de « braquages de proximité ».