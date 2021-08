Une bombe désamorcée au Havre : rues bouclées et entreprises fermées dans le périmètre de sécurité

Une bombe d’aviation anglaise de 230 kg a été découverte au Havre, lors de travaux de terrassement sur un chantier situé quai Joannes-Couvert.



Actuellement sécurisé, l’engin fera l’objet d’une opération de désamorçage demain, mercredi 1er septembre, dans la matinée.



Afin de garantir les conditions de sécurité, un périmètre de sécurité de 270 mètres sera mis en place par les forces de l’ordre, indique la préfecture de Seine-Maritime, dans un communiqué qui détaille le déroulement de l’opération.



Une partie de la chaussée Hermann du Pasquier et de l’avenue Lucien Corbeaux ainsi que les quais Hermann du Pasquier et Joannes Couvert feront l'objet d'un bouclage et de déviations.