Un quadragénaire blessé grièvement dans un accident de la route à Condé-sur-Risle

Son état (urgence absolue) a nécessité l’intervention de l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 et son évacuation médicalisé vers les urgences du centre hospitalier universitaire charles-Nicole à Rouen (Seine-Maritime).



la gendarmerie, présente sur les lieux, à procéder aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de cet accident.



Sept sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Pont-Audemer ont été mobilisés.