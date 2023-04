Un prêtre du diocèse d'Evreux mis en examen dans une affaire d'atteintes sexuelles sur mineur

« Cette mise en examen intervient à la suite d’un signalement que j’avais fait à Monsieur le Procureur conformément au Protocole signé le 11 janvier 2022 entre le diocèse d’Évreux et le Parquet du Tribunal judiciaire d’Évreux », confie encore l'évêque. Qui ajoute : « Je veux d’abord penser au plaignant et à ceux et celles qui souffrent de ces faits. Je leur redis mon soutien, ma prière et ma disponibilité ».



Parallèlement à l'enquête judiciaire, une enquête préliminaire canonique a été ouverte, elle est confiée au vice-official du tribunal pénal canonique national, indique monseigneur Christian Nourrichard tout en précisant qu'à titre conservatoire il a pris un décret de suspense qui interdit au mis en cause la célébration de tout sacrement et d’avoir tout contact avec des mineurs.