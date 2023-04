Un poids-lourd transportant de la viande couché sur le flanc sur l'A131 près du Havre

Un accident de la circulation s'est produit, mercredi 5 avril, sur l'autoroute A131 dans le sens Tancarville-Le Havre, impliquant un poids lourd seul en cause, couché sur le flanc à hauteur de Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime).



Selon les premiers éléments recueillis par les sapeurs-pompiers lors de l'appel vers 15h45, le conducteur était piégé dans la cabine de son véhicule. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les secours ont constaté que chauffeur avait réussi à sortir de son véhicule. Légèrement blessé, il a été pris en charge et transporté vers l'hôpital le plus proche.