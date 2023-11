Un mur de soutènement s'effondre et endommage un pavillon à Veules-les-Roses, en Seine-Maritime

L'habitation étant une résidence secondaire, aucune victime n'est à déplorer.« Il n'y avait personne à l'intérieur au moment où le mur est tombé. », indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Une unité de sauvetage d'appui et de recherche (USAR) a été dépêchée sur les lieux afin de procéder à des vérifications complémentaires. Parallèlement, les sapeurs-pompiers procèdent à la protection des biens et à la mise en place d'un périmètre de sécurité.



Il appartiendra aux spécialistes d'établir si cet effondrement est en lien la tempête et les fortes précipitations de ces derniers jours.