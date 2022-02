Un livreur de pizzas tabassé par les voleurs de son scooter sur les Hauts de Rouen

Courageusement, la victime s'est relevée et s'est lancé derrière les voleurs. Des témoins de l'agression sont venus lui prêter main forte. L'un de ces derniers a été rattrapé et maintenu sur place jusqu'à l'arrivée de la police. Ses complices sont parvenus à s'enfuir avec le scooter.



Interpellé pour vol avec violences en réunion, l'agresseur présumé était toujours entendu ce jeudi matin par les enquêteurs. Son audition et l'examen de ses fréquentations pourraient permettre d'identifier les deux autres qui sont activement recherchés.