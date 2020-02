Un jeune tagueur interpellé en marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Rouen

De nouvelles manifestations contre la raffole des retraites se sont déroulées ce jeudi en Seine-Maritime. Elles auraient rassemblées un peu moins de 4000 personnes, selon les chiffres communiqués par les services de police.



C’est au Havre que la participation a été la plus forte avec 2150 manifestants contre 1300 à Rouen et 200 à Dieppe. Une centaine de manifestants ont été comptabilisés à Lillebonne (60) et à Fécamp (40), cet après-midi.