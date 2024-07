Trafic de drogue : les quais bas de la rive gauche à Rouen toujours dans le collimateur de la police

Les quais bas de la rive gauche à Rouen, réputés pour être un point de deal, sont régulièrement la cible de descente de police. Dernière en date : mercredi 17 juillet, à partir de 15 heures, une qiuinzaine de policiers, dont deux brigades canines spécialisées dans la recherche de stupéfiants, ont investi les lieux.



Pour créer un effet de surprise, les forces de l'ordre sont intervenues simultanément via les ponts Corneille, Boieldieu et Jeanne d'Arc. Et pendant une heure, elles ont vérifié, contrôlé et fouiller les moindres recoins.