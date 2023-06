Un homme et trois femmes interpellés pour un vol avec violences à la gare SNCF du Havre

Prévenus rapidement des faits, un équipage de la brigade cynophile et des agents de la SNCF les ont localisés dans une rame grâce au signalement fournis par la victime et des témoins. Refusant de descendre du train, les agresseurs, particulièrement agités et récalcitrants, y ont été contraints non sans avoir tenté de tenir tenir aux forces de l'ordre. Sans succès : ils ont été maîtrisés et interpellés.



Lors de l'intervention, deux agents de la SNCF ont reçus des coups. Les mis en cause, un homme de 19 ans et trois femmes de 16, 17 et 22 ans, tous domiciliés à Paris, ont été placés en garde à vue au commissariat central du Havre. L'enquête a été confiée à la sûreté urbaine. Le téléphone portable n'a pas été retrouvé.