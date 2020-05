Un homme entre la vie et la mort, roué de coups près de Rouen : quatre suspects en garde à vue

Sans tarder, la Dacia est repérée dans l’agglomération de Dieppe par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC), qui tente de l’intercepter. En vain. Il pleut des cordes, les policiers décident alors de suivre à distance le véhicule qui prend la direction de Rouen.



A Roumare, le conducteur perd le contrôle de la Dacia ce qui permet aux hommes de la BAC d’interpeller en douceur les quatre occupants du véhicule. Le conducteur, domicilié à Maromme, a seulement 16 ans, les trois passagers sont âgés de 19, 23 et 24 ans et originaires respectivement de Dieppe et Petit-Quevilly.



Tous ont été placés en garde à vue. Lors des interrogatoires, il est apparu que l’un des mis en cause connaissait la victime des violences.



Le service régional de l’identité judiciaire a procédé sur les lieux de l’agression à des constatations de police technique et scientifique. Les investigations devraient permettre d’établir quel a été le rôle de chacun dans cette agression sauvage dont le mobile (vol, réglement de compte ?) est encore inexpliqué.