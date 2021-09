Un homme blessé par balle se réfugie dans une boulangerie à Petit-Quevilly

Un homme de 33 ans a été blessé par arme à feu sur la voie publique ce vendredi après-midi à Petit-Quevilly près de Rouen Seine-Maritime).



La victime, touchée par balles au niveau du ventre s’est réfugiée dans une boulangerie de l’avenue Jean-Jaurès. Elle était consciente à l’arrivée des sapeurs-pompiers et de la police vers 14h30, heure à laquelle se sont déroulés les faits.



L’identité judiciaire est sur les lieux pour procéder à des relevés de traces et d’indices.



Plus d’informations à venir