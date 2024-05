Seine-Maritime. Positif à l'alcool et aux stupéfiants, le conducteur est contrôlé « pied au plancher » à 191 km/h

Comme le relate la gendarmerie sur sa page Facebook , le mis en cause a déclaré « avoir voulu tester la vitesse maximale de sa voiture ». Il a précisé s'être arrêté après avoir vu à son compteur être à 200 km/h.Circonstances aggravantes, il s'est avéré qu'il était positif aux dépistages d'alcoolémie et stupéfiants. Le véhicule a évidemment été placé en fourrière administrative pour une durée de sept jours et le conducteur s'est vu notifier une rétention immédiate de son permis, ainsi qu'une convocation devant la justice.