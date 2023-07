Un couple en garde à vue pour maltraitance à animaux près de Rouen

Le pot aux roses a été découvert lundi dernier par les policiers de la sûreté départementale appelés sur le lieu d’un vol par effraction. C’est alors qu’ils ont constaté la présence dans l’habitation de 14 chats, d’un lapin et d’un hamster vivant dans des « conditions d’hygiène déplorables, maigres et en mauvaise santé apparente », relate la police sur son compte Twitter.



Le cadavre d’un chien en état de décomposition a par ailleurs été retrouvé.



Les investigations ont permis d’établir que le couple qui était en location dans ce logement avait déménagé depuis deux mois en emportant avec lui 8 chiens dans un autre appartement et laissé les autres animaux.