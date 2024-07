Coquillages contaminés : la pêche interdite entre Le Havre et Veulettes-sur-Mer, en Seine-Maritime

La consommation, le ramassage, la pêche, le transport et la commercialisation des coquillages filtreurs sont interdits jusqu’à nouvel ordre sur les communes du littoral entre Le Havre et Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime).



C’est l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie qui l’annonce, ce vendredi dans un communiqué.



« La présence du phytoplancton Dinophysis dans l’eau de mer est mise en évidence par le réseau de surveillance de la station IFREMER de Port-en-Bessin. Dans ce cas, les coquillages et plus spécialement les moules peuvent être contaminées par une toxine », détaille l’agence de santé, précisant que la « toxine contenue dans le Dinophysis est peu sensible à l’action de la chaleur et n’est donc pas détruite par la cuisson ».