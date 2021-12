Un conducteur alcoolisé percute un camion puis emboutit ensuite sa voiture, en Seine-Maritime

Sur place, un chauffeur de poids lourd explique aux policiers que son camion a été percuté et endommagé dans un rond-point par une Fiat Panda dont le conducteur était visiblement fortement alcoolisé. L’automobiliste, indemne, a laissé ses coordonnées au routier puis est reparti.



Un peu plus tard, la Fiat Panda est retrouvée accidentée et immobilisée sur la route départementale 6015. Le véhicule n’est plus en état de rouler. Quant à son conducteur, présent sur place, il est contrôlé positif lors du dépistage d’alcoolémie.