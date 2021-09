Un camion couché sur le flanc dans l’Eure : l’A28 coupée entre Bourg-Achard et Brionne

Un semi remorque transportant des voitures s’est couché sur la voie de droite de l’autoroute A28 en direction d’Alençon à hauteur de Bonneville-Aptot (Eure). L’accident s’est produit ce jeudi un peu après 12 heures.



Pour cette raison le diffuseur A13/A28 a été coupé à la circulation en direction d'Alençon, le temps de l’intervention des secours et du relevage du camion au moyen d’une grue.



Un itinéraire de déviation obligatoire est mis en place pour les usagers :



• A13 sens Paris vers Alençon à la sortie N°24 Bourgtheroulde, les usagers empruntent la D438 vers Brionne et retrouvent l'A28 via l'échangeur n° 13 vers Alençon.



• A13 sens Caen vers Paris à la sortie n°12 Brionne, les usagers empruntent la D89, la D130 vers Brionne, la D438 et retrouvent l'A28 vis l'échangeur n°13 vers Alençon.