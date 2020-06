Trois voitures impliquées dans un accident sur la Sud III près de Rouen : cinq blessés légers

La circulation a été fortement perturbée sur la sud III cet après-midi entre Grand-Quevilly et Rouen, suite à un accident impliquant trois véhicules, au niveau des cinémas Gaumont.



Dans le carambolage, qui s’est produit vers 16h30, cinq personnes ont été blessées légèrement et transportées par les sapeurs-pompiers au CHU Char’es-Nicolle.



Une voie a été neutralisée à la circulation le temps de l’évacuation des victimes et des voitures endommagées.



Les constatations ont été réalisées par la brigade des accidents et délits routiers.