Trois plaisanciers récupérés indemnes après l’échouage de leur vedette à la pointe du Roc

Trois plaisanciers, tombés à la mer, après l’échouage de leur vedette au pied du sémaphore du Roc, près de Granville (Manche) ont été récupérés sains et sauf ce samedi soir.



Pour une raison inconnue, le bateau de plaisance s’est échoué puis retourné sur les rochers et ses trois occupants, équipés chacun d’un gilet de sauvetage, sont tombés à la mer.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été prévenu, à 20h17, par le sémaphore du Roc que la vedette Laguna était en difficulté et se dirigeait sur les rochers au pied du sémaphore.